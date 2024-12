MUT-ig: Mädchen und Technik interessant gestaltet

16 Mädchen sind entschlossen, im laufenden Schuljahr Schnupperlehren in Industrie- und Handwerksberufen zu meistern. Wie kann die Laufbahn einer Malerin und Lackiererin aussehen? Welche technischen Ausbildungsberufe bietet ein Industriebetrieb? Bei diesem Programm sammeln junge Frauen in der 8. Jahrgangsstufe Praxiserfahrung und orientieren sich beruflich.

Für das erste Praktikum, welches bei Hilti und iwis stattfand, opferten die Teilnehmerinnen sogar drei Ferientage. Als Belohnung nahmen sie selbstgefertigte Werkstücke - wie eine Musikbox oder einen Handyhalter - mit nach Hause. Die Realschule Kaufering, die Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg am Lech, die Mittelschule Landsberg am Lech und die Montessorischule Kaufering ermöglichen ihren Schülerinnen diese Erfahrungen außerhalb des Lehrplans.

Bei den weiteren dreitägigen Praktika lernen die Mädchen die Hirschvogel Group, die Beruflichen Schulen Landsberg und verschiedene Handwerksbetriebe in Landsberg und Umgebung mit ihren Ausbildungsberufen kennen. Dabei profitieren sie von Erkenntnissen des ersten Projektdurchlaufs und werden auch bei Handwerksbetrieben wie der Schreinerei Kreitner, Heizung | Sanitär | Solar Sirch und bei malerknoll eigene Werkstücke fertigen. Die Mädchen sollen neben wertvollen Erfahrungen etwas Haptisches mit nach Hause nehmen, sind sich die Projektleitung Stephanie Wolter und alle Partner einig. Ein Robotik-Workshop bei Christiani, ein Sozialkompetenztraining sowie der Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebs runden das Programm ab und tragen mit dazu bei, Interesse an technisch-handwerklichen Berufen zu wecken. Projektorganisator ist die Frank Hirschvogel Stiftung, welche Programmplanung und Transportkosten übernimmt, sowie die Teilnehmerinnen in ihrer beruflichen Orientierung begleitet.

