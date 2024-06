Landsberg

vor 32 Min.

Nächster Vorstoß für einen Geh- und Radweg an der Neuen Bergstraße

Plus Als Interimslösung für einen Geh- und Radweg an der Neuen Bergstraße soll ein Schutzstreifen aufgebracht werden. Den Landsberger Grünen geht das nicht weit genug.

Von Thomas Wunder

Die Neue Bergstraße in Landsberg soll bergaufwärts einen Schutzstreifen für Radfahrende erhalten. Anfang März hatte sich der Bauausschuss des Stadtrats einstimmig dafür ausgesprochen. Doch schon damals hatten sich einige Mitglieder in dem Abschnitt längerfristig einen richtigen Radweg gewünscht. Ein Antrag der Stadtratsfraktion der Grünen, der am Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrats behandelt werden soll, greift diesen Wunsch wieder auf.

Durch Ausbesserungsarbeiten im Bereich der Neuen Bergstraße sind teilweise die vorhandenen Markierungen beeinträchtigt worden und müssen erneuert werden. Deswegen hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den Fahrbahnbereich anders aufzuteilen. Damit könnte auf dem bergauf führenden Fahrstreifen ein Schutzstreifen für Radfahrende angebracht werden. Ernst Müller, Leiter des Landsberger Ordnungsamts, hatte in der Sitzung Anfang März die Planungen erläutert. Der Schutzstreifen könne demnach hinter der Einfahrt in die Schlossberg-Tiefgarage beginnen und durchgehend bis zum Kreisverkehr beim Bayertor verlaufen. Die Mittelmarkierungen würden dazu größtenteils entfernt werden.

