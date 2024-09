Neue Pläne für die Gastronomie im früheren Kratzerkeller in Landsberg

Der Biergarten des ehemaligen Kratzerkellers gleicht aktuell einer Wildnis. Doch geht es nach den Plänen der Gem Ingenieurgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, soll dort in Zukunft wieder Leben einkehren. Dann das Areal der früheren Gaststätte soll künftig nicht nur einer Gastronomie, sondern auch Wohnen Platz bieten. Vor gut einem Jahr waren erste Pläne im Stadtrat vorgestellt worden, jetzt waren Vorhabenträger und Architekt in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats zu Gast, um über den aktuellen Stand und kleinere Änderungen zu berichten.

Thomas Wunder