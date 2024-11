Neues Landratsamt: Bürger fragen sich, kann sich das der Landkreis leisten?

Die Frage, wie viele Skeptiker des am Penzinger Feld in Landsberg geplanten Neubaus des Landratsamts er von dessen Sinnhaftigkeit überzeugen konnte, kann Landrat Thomas Eichinger (CSU) am Samstagnachmittag im Sitzungssaal des derzeitigen Landratsamts nicht so recht beantworten. Er und etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisbehörde (letztere in einheitliche marineblaue Poloshirts gekleidet) haben bei der Infoveranstaltung zu diesem umstrittenen Bauvorhaben auch die schwierigere Aufgabe als die Gegenseite vom Bürgerbegehren, die das Vorhaben stoppen will. Denn allzu viele Befürworter des geplanten Neubaus scheinen unter den Besuchern nicht zu sein.

„Es war bei uns noch keiner, der dafür war, wir haben hier einen schönen Nachmittag“, sagt denn auch Grünen-Kreisrat Martin Erdmann, während Landrat Eichinger als positiven Aspekt in seinem Zwischenfazit nach einer Stunde festhält: „Ich habe schon mit einem Dutzend Menschen gesprochen, sie waren alle offen und zugänglich.“ Die Besucherinnen und Besucher erfahren viel über die architektonische Konzeption des Lechkiesels, nachhaltiges Bauen und über die Bedürfnisse eines Landratsamts, einer Behörde, die einerseits die Aufgaben des Landkreises wahrnimmt, vor allem aber die untere Ebene der Staatsverwaltung darstellt.

Der Landrat verweist auf die gewachsene finanzielle Stärke des Landkreises

Die meisten Gespräche enden dann aber beim Geld: „Wie ist das zu finanzieren, das ist für mich eigentlich die einzige Frage, und der einzige Grund dagegen zu sein“, eröffnet etwa Heidrun Schiller dem Landrat. Der hat diesbezüglich keine große Sorge: „Der Landkreis hatte in den vergangenen zwölf Jahren eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit“, hält er mit Blick auf das Volumen der Kreisumlage fest, die die Gemeinden an den Landkreis zahlen müssen. Und während zwischen 2012 und 2022 in Zeiten schwächerer Umlagekraft rund 150 Millionen Euro investiert worden seien, sei die Verschuldung von 60 auf 30 Millionen Euro zurückgegangen und eine Liquidität von 55 Millionen Euro entstanden. Am Ende erkennt Schiller zwar die „wendige und differenzierte Argumentation“ des Landrats an, aber einen Meinungsumschwung hat diese bei ihr doch nicht bewirkt.

Icon Vergrößern Bezüglich des geplanten Neubaus des Landratsamts stellte sich Landrat Thomas Eichinger am Samstagnachmittag der Diskussion mit den Bürgern. Foto: Christian Rudnik (Archiv) Icon Schließen Schließen Bezüglich des geplanten Neubaus des Landratsamts stellte sich Landrat Thomas Eichinger am Samstagnachmittag der Diskussion mit den Bürgern. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Wie Eichinger geht es auch Quirin Krötz. Er argumentiert mit Blick auf die wachsende Zahl angemieteter Außenstellen des Landratsamts. Es sei doch besser, selbst zu bauen und Immobilienwerte zu schaffen als Miete zu bezahlen. Der CSU-Kreisrat sei ein guter Verkäufer, meint daraufhin sein alter Freund Kurt Kummer und wendet ein: Nach 50 Jahren stelle ein Verwaltungsbau aber nicht unbedingt einen großen Immobilienwert dar, sondern sei eine „Ruine“. Kreiskämmerer Thomas Markthaler zeigt anhand eines Diagramms auf, dass Zins und Tilgung in den nächsten 40 Jahren bei einem Neubau gleich bleiben, Mieten würden jedoch nach etlichen Jahren den Zins- und Tilgungsbetrag überschreiten. Aber auch da gibt es kritische Nachfragen, auf welcher Basis diese Zahlen fußen.

Ein Architekt sieht auch den Architektenwettbewerb kritisch

Vielen, die sich an dem Samstagnachmittag informieren, geht es dabei aber nicht um Bauen oder Mieten, diskutiert wird auch darüber, ob ein solcher Behördenbau wirklich die derzeit im Raum stehenden 120 Millionen Euro kosten muss. Johann Müller-Hahl sagt nein. Der Architekt ist einer der Söhne von Landrat Bernhard Müller-Hahl und kann sich noch daran erinnern, wie in der Amtszeit seines Vaters 1962 das heutige Landratsamt an der Kühlmannstraße bezogen wurde. Das kostete übrigens einschließlich Grundstücks- und Nebenkosten 2,58 Millionen Mark (1,32 Millionen Euro).

Das Problem bei dem jetzigen Neubauprojekt, sagt der Architekt Müller-Hahl, sei der Architektenwettbewerb gewesen. Es sei für Planer schwierig, in wenigen Wochen Bearbeitungszeit eine auch finanziell passende Lösung zu finden. Eigentlich wäre es besser, sich für einen Architekten zu entscheiden und dann in einer mitunter mehrjährigen Entwicklungsphase ein an den Notwendigkeiten und finanziellen Möglichkeiten des Auftraggebers angepasstes Konzept zu entwickeln.

Ein Besucher fragt sich, was ein neues Landratsamt den Bürgern bringe

Aber nicht jeder, der am Samstagnachmittag den Weg ins Landratsamt findet, ist schon ganz festgelegt. Klaus Leisner etwa meint, „ich will mich einfach mal informieren, überall hört man nur negative Stimmen“, sagt er mit Blick auf seinen Freundes- und Bekanntenkreis. Allerdings werde auch ihm angesichts der im Raum stehenden Kosten „angst und bange“ und dann stelle sich für ihn auch die Frage, was der Neubau den Bürgern konkret bringe.

Die Befürworter des Neubaus erwarten sich auch ein effektiveres Arbeiten im Sinne der Bürger, wenn die einzelnen Abteilungen des Landratsamts wieder näher beisammen sind, und sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können und weniger auf immer wieder neue Raumorganisationen in anzumietenden Büroflächen, wie Landrat Eichinger an anderer Stelle erwähnt.

In einer Einschätzung sind sich Landrat und Bürger einig

Die Erwartung mancher Besucher, dass die Digitalisierung den Bedarf an Verwaltungsräumen reduziert, teilt der Landkreischef nicht: „Wir können ja nicht die Menschen digitalisieren, auch einen digital gestellten Antrag bearbeitet noch nicht die KI.“ Im Übrigen werde auch kaum damit zu rechnen sein, dass die Verwaltung künftig mit weniger Personal auskommt. Zumindest diese Einschätzung bleibt unwidersprochen.

Icon Vergrößern Der Neubau des Landratsamts auf dem Penzinger Feld wurde auch bei vielen Besuchern der Informationsveranstaltung am Samstag im Landratsamt kritisch gesehen. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Der Neubau des Landratsamts auf dem Penzinger Feld wurde auch bei vielen Besuchern der Informationsveranstaltung am Samstag im Landratsamt kritisch gesehen. Foto: Thorsten Jordan

Auch wenn an diesem Nachmittag die Vertreter des Bürgerbegehrens vor ihren fünf Stellwänden den einfacheren Stand zu haben scheinen. Dass sie beim Bürgerentscheid ihr Ziel, den Neubau am Penzinger Feld zu stoppen, locker erreichen, dessen ist sich Hans-Jürgen Schulmeister noch nicht sicher. Es komme jetzt auch darauf an, welche Frage der Kreistag in einem möglichen Ratsbegehren stellt. Je nach Formulierung könnte diese vielleicht für Unsicherheiten bei den Abstimmenden sorgen, meint er.