Nikolausaktion an den Beruflichen Schulen Landsberg am Lech

Eine Nikolausaktion verbreitete letzten Freitag vorweihnachtliche Freude an den Beruflichen Schulen Landsberg am Lech. Im Rahmen dieser Tradition besuchte der Nikolaus, begleitet von Knecht Ruprecht und einem himmlischen Gefolge, die einzelnen Klassen der Beruflichen Schulen und sorgte für besinnliche und humorvolle Momente. Organisiert wurde die Aktion von der Schülermitverantwortung (SMV), die mit viel Einsatz den Geist der Adventszeit an die Schule brachte.

Federico Ciullo, Schülersprecher der Fachoberschule, zieht eine positive Bilanz: „Das Schönste an dieser Aktion sind die vielen lächelnden Gesichter, die uns hinter jeder Tür erwartet haben. Für uns bestätigt das gute Miteinander genau das, was wir an der BSL leben: Zusammenhalt, Wertschätzung, Respekt, Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt.“ In prächtiger Nikolausrobe und mit Bischofsstab richtete der Nikolaus persönliche Worte an die Schülerinnen und Schüler. Mit kräftiger Unterstützung von seinen Engeln und Knecht Ruprecht verteilte er Schokoladen-Nikoläuse an die Schulgemeinschaft. Vorab konnten die Schüler und Lehrkräfte die Nikoläuse an Freunde und Bekannte mit einer persönlichen Nachricht adressieren. Diese Aktion entstand schulübergreifend in Zusammenarbeit mit der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR), dem Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) und dem Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG). Der Schülersprecher der Berufsoberschule, Paul Reißmüller, ergänzt: „Es erstaunt mich immer wieder aufs Neue, wie offenherzig und nahbar sowohl Schülerschaft als auch Lehrkräfte sind. Insbesondere gilt mein herzlicher Dank an meine Mit-Schülersprecher und die Mitglieder der Erweiterten SMV.“

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.