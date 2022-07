Landsberg

14:38 Uhr

Ölspur zieht sich durch die halbe Landsberger Innenstadt

Die Feuerwehr Landsberg wurde am Mittwoch wegen einer langen Ölspur alarmiert.

Verkehrsbehinderungen in der Landsberger Innenstadt: Am Mittwochmittag wird eine lange Ölspur gemeldet. Die Feuerwehr und ein Spezialunternehmen rücken an.

Von Dominic Wimmer

Verkehrsbehinderungen hat es am Mittwochmittag und frühen -nachmittag in der Landsberger Innenstadt gegeben. Weil sich eine lange Ölspur durch mehrere Straßen zog, wurde die Feuerwehr gegen 11.30 Uhr alarmiert. Da neben Münchner Straße, auch Neue Bergstraße, Infanterieplatz und Schlossergasse betroffen waren, wurde ein Landsberger Spezialunternehmen mit einer Kehrmaschine gerufen. Das sagte Stadtbrandinspektor Markus Obermayer unserer Redaktion. Lesen Sie dazu auch Herrsching Herrsching: Auf dem Dach der Realschulturnhalle brennt es

Landsberg Schwerer Unfall bei Landsberg: Cabrio stößt mit Lkw zusammen

Themen folgen