Omas und Opas for Future sind bei der „Ampeldemo“ mit dabei

Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl waren am Dienstag, den 11.02. deutschlandweit in vielen Städten Omas und Opas for Future bei „Ampeldemos“ auf den Straßen, so auch in Landsberg.

Am Nachmittag überquerten bei nasskaltem Wetter acht Omas und Opas an unterschiedlichen Stellen der Stadt die Ampeln während der Grünphase. Sie forderten die Verkehrsteilnehmer mit ihren Schildern und Plakaten auf, klug und enkeltauglich zu wählen und das Kreuz bei der Bundestagswahl „ohne Haken“ zu machen. Mit Slogans wie „Jobs aus der Autoindustrie in die grüne Energie“, „Klimaschutz macht Mut“ oder „Jetzt Klima retten ist billiger“ präsentierten ihre Anliegen den Autofahrenden, von denen viele mit Daumen hoch grüßten, während einige wenige nach der Rotphase ordentlich Gas gaben. „Aber lieber Gas geben beim Klimaschutz als an der Ampel“, so Carola Brummer, eine der Initiatorinnen der Gruppe. Bei Einbruch der Dunkelheit machten sich die Demonstrierenden ziemlich durchnässt, aber zufrieden wieder auf den Heimweg.

