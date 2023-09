Orgelfest in Landsberg: Die neue "Regina" wird gefeiert

Die Generalüberholung der Orgel in der Christuskirche ist ein Grund zur Freude. Die Arbeit des Orgelbaumeisters Reinhard Frenger hat sich gelohnt.

Die aufwendige Reinigung und Klangerfrischung ihrer Orgel nahm die Evangelische Kirchengemeinde in Landsberg jetzt zum Anlass, ihre „Regina“ mit einem ansprechenden Programm für Jung und Alt einen Tag lang hochleben zu lassen. Vier Veranstaltungen, zugeschnitten auf unterschiedliche Zuhörergruppen, sorgten in der Christuskirche für ein reges Kommen und Gehen, gespitzte Ohren und eine Menge Applaus.

Eröffnet wurde das Orgelfest mit dem Kinderkonzert „Der verschwundene Zauberstab“. Wie abgezählt, so, dass alle gerade noch Platz auf der Empore fanden, hatte sich die Schar der kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer um Diakonin Nicole Wallisch und Organistin Cornelia Meyer versammelt, um sich von ihnen in Markus Nickels turbulente Geschichte um den tollpatschigen Zauberer Florian Wendepflug entführen zu lassen. Florian passierten auf seiner Suche nach dem Zauberstab allerlei lustige Malheurs. Da gab es anstatt des herbeigewünschten Sonnenscheins auf einmal Blitz und Donner – und verwandelte sich die Orgel in ein grollendes Klangmonster; da trappelte aber auch das wieder zum Leben erweckte Mäuschen um seinen verdutzten Retter herum, und dazu Cornelia Meyers flinke Finger munter über die Tasten. Immer wieder wurde der Text durch kleine Musikepisoden unterbrochen und dessen wechselnde Stimmungen durch entsprechende Registerwechsel lebendig „illustriert“.

Eine Orgelführung für Groß und Klein in der Landsberger Christuskirche

Wie das funktioniert und was genau es mit diesen geheimnisvollen Registern auf sich hat, erfuhren die Besucherinnen und Besucher in der „Orgelführung für Groß und Klein“. Dabei gab es nicht nur Erklärungen zu Bau- und Funktionsweise einer Orgel. Vielmehr hatte Cornelia Meyer mit Block- und Panflöten, in die die Kinder hineinblasen durften, auch einiges an Anschauungsmaterial mitgebracht. Dazu kamen zahlreiche Klangbeispiele und zum Abschluss Johann Sebastian Bachs Toccata d-Moll, das, laut Meyer, „berühmteste Orgelstück aller Zeiten“.

Orgeltag in der Christuskirche in Landsberg: Koppelflöte, Rohrflöte und Blockflöte sind nur einige der Register, die man auf der Jann-Orgel wählen kann. Foto: Minka Ruile

Strahlend und imposant tönte die Jann-Orgel in den Kirchenraum hinein, besonders wohl zur Freude der Organistin selbst, die zuletzt darin zwar nicht die Flöhe husten, wohl aber gehört hatte, dass sich in den 24 Jahren seit ihrem Aufbau klanglich etwas an der Orgel verändert hatte und man nicht länger um eine Reinigung herumkommen würde. Mit dem Feldkirchener Orgelbaumeister Reinhard Frenger fand die Gemeinde „genau den Richtigen“, um alle Maßnahmen durchzuführen. Und der wiederum fand in der Orgel zwar nicht besagte Flöhe, wohl aber eine Menge anderer toter Insekten sowie Ablagerungen von Staub und Ruß und sogar Schimmelspuren. In langwieriger Arbeit wurde die Orgel zerlegt, gereinigt, zusammengebaut, neu gestimmt, intoniert und schließlich der Gemeinde mit frischem und lebendigem Klang wieder übergeben.

Ein Ereignis, das es zu feiern galt. Von der Idee bis zum Fest in der Christuskirche war es dank vieler Unterstützer nicht weit. Einer von ihnen: Wilko Ossoba-Lochner, Dekanatskantor im Kirchenkreis Weilheim-Garmisch-Partenkirchen; eine andere Kirchenvorsteherin Alexa Dorow. Gemeinsam gestalteten der Organist und die gelernte Rundfunksprecherin den Programmpunkt „Klangsprache des Friedens“, ein zeitrelevantes Projekt, in dem „bedeutungsvolle Orgelwerke“ verknüpft werden mit Textauszügen aus Bischof Rufinus von Sorrents Abhandlung „Vom Gut des Friedens“.

Gedankenperlen aus mittelalterlichen Texten

Umrahmt von großer Bach’scher Musik und dem bewegenden Synagogengesang des französischen Komponisten Charles V. Alkan hob Dorow aus dem mittelalterlich Text Gedankenperlen, die deutlich machten, dass „Love&Peace“ nicht etwa eine Erfindung der Woodstock-Generation ist, sondern Vordenker weit vor ihrer Zeit hatte: „Die Liebe“, schreibt der Geistliche um das Jahr 1175, „spielt für den Frieden die gleiche Rolle wie der Lebensgeist für den Körper. {…} wenn der Lebensgeist schwindet, so fasst allein die Liebe (die Menschen) zusammen in der Einheit dieses Friedens, welcher zerbricht, sobald die Liebe sich zurückzieht.“ Mahnung und Wegweisung zugleich, die gerade in der heutigen Krisenzeit das Publikum zu weiterem Nachdenken angeregt haben dürfte.

Orgeltag in der Christuskirche in Landsberg: Ein kleines Dankeschön für ihren gelungenen Beitrag zum Orgelfest überreichte die Organistin Cornelia Meyer (links) an Wilko Ossoba-Lochner, Organist, und Sprecherin Alexa Dorow. Foto: Minka Ruile

Aufheiterung – und bis zuletzt erfolgreich gehütetes Geheimnis – brachte dann die Ehrung der völlig überraschten Cornelia Meyer anlässlich ihres 50. Dienstjubiläums als Organistin an der Christuskirche (eigener Bericht folgt). Bernhard Brosch, dem Publikum bekannt aus seiner Zeit als hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Stadtpfarrkirche „Zu den Heiligen Engeln“, setzte der Problematik des vorangegangenen Themas die Leichtigkeit inspirierender Orgelklänge entgegen. Mit einer Stückauswahl vom Mittelalter bis in unsere Tage in seinem Programm „Traum und Tanz – gegen die Schwere der Dinge“ zeigte der stellvertretende Diözesanmusikdirektor der Erzdiözese München und Freising das Instrument in all seiner Vielseitigkeit und – mehrfach unterbrochen von spontanem Zwischenapplaus – auch von seiner unterhaltsamen Seite.