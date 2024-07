Wohnungen der BayernHeim: Die ersten Mieter sind eingezogen

Das neue Landsberger Stadtviertel Am Papierbach wächst. Inzwischen ist der Neubau „Am Papierbogen“ (Baufeld A3) mit 56 Wohneinheiten fertiggestellt. Bei 51 davon handelt es sich um geförderte Mietwohnungen der BayernHeim. Der Geschäftsführer der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft sprach bei der symbolischen Schlüsselübergabe von einem „Vorzeigeprojekt“.

Laut BayernHeim-Geschäftsführer Ralph Büchele sind die ersten Mieter bereits eingezogen. Adressiert werde die breite Bevölkerung und insbesondere auch die Mittelschicht, sagte er bei der Veranstaltung. Büchele sprach von einer „tollen Kooperation“ zwischen den Beteiligten, herausgekommen sei ein „Vorzeigeprojekt“.

Ralph Büchele von Bayernheim sprach bei der Schlüsselübergabe von einem „Vorzeigeprojekt". Foto: Thorsten Jordan

Die Stadt wolle, „dass Wohnraum bezahlbar bleibt“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Um das zu erreichen, gebe es eine Reihe an Maßnahmen und das nun realisierte Vorhaben sei ein Baustein. Für den Partner BayernHeim gab es lobende Worte von der Oberbürgermeisterin. Das staatliche Unternehmen sichere den langfristigen Erhalt des geförderten Wohnraums. Schade ist laut Baumgartl, dass die ursprünglich vorgesehene Holzfassade wegen Lieferschwierigkeiten infolge des Ukraine-Kriegs nicht umgesetzt werden konnte. „Die Wohnlage ist dennoch einmalig, direkt am Lech“, so Baumgartl.

Grundsteinlegung für Baufeld C mit (von links) Michael Stiegeler (Firma Züblin), Erdal Bektas, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Ralph Büchele. Foto: Thorsten Jordan

Bezahlbarer und moderner Wohnraum soll geschaffen werden

Erdal Bektas, Geschäftsführer der ehret + klein Development, freute sich über „zwei Meilensteine“. Denn nach der symbolischen Übergabe der Wohnungen „Am Papierbogen“ wurde auch der Grundstein für das rund 5680 Quadratmeter große Baufeld C östlich der Bahnlinie gelegt. Dort sollen 107 Wohnungen entstehen, 103 davon sind gefördert. Die verfügbaren Wohnungsflächen in Baufeld C reichen von Ein-Zimmer-Wohnungen mit etwa 36 Quadratmetern bis zu Fünf-Zimmer-Wohnungen mit 105 Quadratmetern, die von BayernHeim langfristig vermietet werden. Eine zweigeschossige Tiefgarage mit 132 Einzelstellplätzen für das Baufeld C wird gemeinsam mit dem Baufeld B3 errichtet. Die Baufelder B3 und C sollen im dritten Quartal 2026 fertiggestellt sein.

Nach der Schlüsselübergabe wurde eine der Wohnungen samt Balkon besichtigt. Foto: Thorsten Jordan

„Gemeinsam mit der BayernHeim und der Stadt Landsberg setzen wir mit der Grundsteinlegung ein starkes Signal für die Schaffung von bezahlbarem, modernem und nachhal­tigem Wohnraum für verschiedenste Nutzergruppen aus mittleren Einkommensstufen“, wird Erdal Bekdal in einer Pressemitteilung zitiert. Im Quartier Am Papierbach auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg sollen insgesamt 658 Wohnungen entstehen – davon rund 30 Prozent sozial gefördert. Vorgesehen sind nach Angaben des Projektentwicklers ehret + klein auch Räume für Gewerbe, Handel sowie eine Kita. Inzwischen ist knapp die Hälfte des neuen Stadtquartiers hergestellt.