Pkw-Lenker fährt in Landsberg Mann an und sucht das Weite

Am Freitag um kurz vor 19 Uhr ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münchener Straße 34 in Landsberg ein 24-jähriger Mann leicht angefahren und hierbei verletzt worden. Das berichtet die Landsberger Polizei.

Zuvor hatte der noch unbekannte Verursacher, der am Steuer eines schwarzen Citroën mit kroatischer Zulassung saß, beim Aussteigen seine Fahrzeugtüre gegen den Opel des 24-Jährigen gestoßen, wobei geringer Sachschaden entstand. Der Verursacher ging, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, zum Einkaufen in den dortigen Verbrauchermarkt.

Im Anschluss setzte er sich in seinen Pkw und wollte von der Örtlichkeit wegfahren. Um dies zu verhindern, stellte sich der 24-Jährige hinter das Fahrzeug des Mannes. Dieser fuhr trotzdem an und dabei gegen den jungen 24-jährigen. Dabei wurde dieser leicht am Arm verletzt. In der Folge fuhr der Unbekannte von der Unfallstelle weg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg zu melden (Telefon 08191/932-0).