Polizei sucht nach Einbruch in Firmengebäude Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist auf einem Grundstück an der Graf-Zeppelin-Straße in zwei Firmengebäude und in eine Wohnung eingebrochen worden. Die Täter öffneten laut Polizei gewaltsam jeweils Fenster, um in die Gebäude einzudringen.

Aus einer Firma wurde Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen, aus der anderen Firma eine Video-Drohne. Die Wohnung wurde zwar durchwühlt, es wurde jedoch nichts gestohlen, so die Polizei. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Der Sachschaden liegt bei mehr als 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)