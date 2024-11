Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Landsberg

In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen Opel Astra gefahren, der auf dem Parkplatz an der Kirche Zu den Heiligen Engeln in Landsberg abgestellt war. Laut Polizei wurde dabei ein Schaden am Kotflügel vorne links verursacht, der auf rund 500 Euro beziffert wird.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 08191/9320 melden können. (AZ)