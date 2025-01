Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Landsberg

Die Polizei Landsberg bittet um Zeugenhinweise zu einem Vorfall in der Angelus-Silesius-Straße: Am Mittwochnachmittag, 15. Januar, zwischen 15.15 und 16.20 Uhr, stellte ein 66-jähriger Landsberger eine Delle und Kratzer an der Beifahrertür, sowie einen abgebrochenen Außenspiegel an seinem schwarzen Škoda Octavia fest, den er entgegen der Fahrtrichtung abgestellt hatte.

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein bislang Unbekannter beim Rückwärtsausparken mit seinem Pkw gegen den Skoda gestoßen ist und seine Fahrt im Anschluss fortsetzte, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, oder die Polizei zu verständigen. (AZ)