Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten in Landsberg

In Landsberg haben sich am Donnerstag zwei Unfallfluchten ereignet. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle, die sich unter Telefon 08191/9320 melden können.

Die erste Unfallflucht ereignete sich zwischen 6.35 und 15.45 Uhr in der Parkgarage in der Lechstraße. Dort parkte eine 24-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ihren roten Opel in der Nähe der Frauenparkplätze an der Einfahrt. Als sie am Nachmittag zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Stoßstange und am hinteren rechten Kotflügel feststellen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen 9.30 und 12.10 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße 15. In dem Zeitraum fuhr ein Unbekannter den Zaun und das Fußgängertor eines Waschsalons an. Der flüchtige Fahrer verursachte den Schaden vermutlich beim Wenden den Schaden, teilt die Polizei mit. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AZ)