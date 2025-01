Polizeieinsatz in Landsberg: Frau droht sich mit Messer zu verletzen

Der Fall hat am Dienstagabend für Aufsehen in den Straßen rund um den Katharinenberg in Landsberg gesorgt. Eine 31 Jahre alte Frau hatte damit gedroht, sich mit einem Messer etwas anzutun, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Sie flüchtete zunächst, konnte dann aber gestellt werden.

Wie die Landsberger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Einsatz gegen 19.15 Uhr. Die Frau war in der Max-Friesenegger-Straße aufgefallen. Sie war barfuß unterwegs, hatte eine Art Küchenmesser bei sich und rief laut, dass sie sich damit verletzten würde. Insgesamt vier Polizeistreifen waren im Einsatz und forderten die Frau über Lautsprecher dazu auf, das Messer wegzuwerfen.

Die 31-Jährige reagierte aber zunächst nicht auf die Aufforderung der Polizei und flüchtete in Richtung Katharinenberg. In der Johann-Arnold-Straße gelang es den Beamten schließlich, die Frau festzuhalten und ihr das Messer abzunehmen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die psychiatrische Fachklinik des Bezirks im Landsberger Klinikum gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand während des Einsatzes keine Gefahr für andere Personen.