Landsberger Post-Filiale wegen Coronavirus geschlossen

Plus Die große Postbank-Filiale am Lechwehr in Landsberg hat geschlossen. Wann sie wieder öffnet.

Landsberger, die am Dienstag ein Paket in der Postbank-Filiale in der Von-Kühlmann-Straße abgeben wollten, hatten schlechte Karten. Sie standen nämlich vor verschlossenen Türen. Am Eingang ist folgendes zu lesen: "Filiale geschlossen zum Schutz vor Corona-Virus". Viele Leserinnen und Leser haben diese Situation erlebt und sich an das Landsberger Tagblatt gewandt. Auf Nachfrage unserer Redaktion schildert ein Pressesprecher des Unternehmens, wie es zur Schließung kam und wann Kunden und Kundinnen wieder Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

