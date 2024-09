Präsidentenwechsel beim Lions Club Landsberg

Der Lions Club Landsberg hat einen neuen Präsidenten. Der Landsberger Harry Reitmeir folgt auf den scheidenden Präsidenten Andreas Horber. Vizepräsident im Club ist nun der ehemalige Landsberger Oberbürgermeister Mathias Neuner.

Im Rahmen der feierlichen Amtsübergabe im Landsberger Rathaus blickte Andreas Horber positiv und zufrieden auf seine Amtszeit zurück. Neben der Aufnahme einiger Neumitglieder berichtete Horber über den großen Erfolg des traditionellen Lions-Adventskalenders und diverse Projekte, in denen die Landsberger Lions Hilfe in Notsituationen geben konnten. Er freue sich, dem neuen Präsidenten einen Club übergeben zu können, in dem Stimmung und Zusammenhalt hervorragend seien.

Harry Reitmeir machte in seiner Antrittsrede deutlich, dass ihm in seiner Präsidentschaft Bodenständigkeit und Harmonie ein ganz besonderes Anliegen seien. „Die Landsberger Lions sind kein Club der Geldigen, sondern eine eingeschworene Gemeinschaft, die anpackt und da hilft, wo die Hilfe auch tatsächlich benötigt wird“, sagte Harry Reitmeir. Der neue Präsident stellte heraus, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vize Mathias Neuner sehr freue, da er mit ihm kommunalpolitisch über viele Jahre sehr gut und von Loyalität geprägt zusammen gearbeitet habe.

Landsberger Lions nehmen drei neue Mitglieder auf

Seine Clubmitglieder lobte Harry Reitmeir für ihr herausragendes Engagement und rief sie zur Zusammenarbeit auf. „Nur so werden wir für das Gemeinwohl erfolgreich sein“, fügte Reitmeir an und sprach davon, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit sei, die Landsberger Lions zu führen. Im Anschluss an die Präsidentenübergabe konnte der Lions Club Landsberg drei neue Mitglieder aufnehmen. Neu im Club sind nun Karin Federl, Dr. Wolfgang Pawlik und Tim Weckerlein. (AZ)