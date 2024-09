Präzise und mit viel Kreativität: Otto Scherer

Kugeln, Würfel, Kegel – mit genügend Kreativität können selbst einfache Formen zu visuell herausfordernden Kunststücken werden. Schon seit 16 Jahren dreht sich die Arbeit von Stoffener Künstler Otto Scherer um dieses Konzept. Der 69-Jährige spezialisiert sich auf sogenannte Op-Art, optisch täuschende Kunst die Betrachtende irritieren und überraschen soll. Dafür benutzt er metallisch spiegelnde Plastiken, die auf den ersten Blick nach Chrom oder Edelstahl aussehen. Tatsächlich sind sie aber sehr exakt geformte Keramikwerke, die Scherer selbst glasiert und nach eigener Methode mit Gold und Platinum überzieht. Der Künstler arbeitet schon fast 40 Jahre lang, seit seiner Jugend, mit Keramik. Er hat eine eigene Keramikwerkstatt und kann sich kaum an eine Zeit erinnern, zu der er keinen Brennofen hatte. Trotzdem sieht er sich aber nicht als Töpfer.

Scherer stammt ursprünglich aus dem rumänischen Siebenbürgen und absolvierte seine künstlerische Ausbildung in Grafik, Malerei und Bildhauerei in Kronstadt. Aufgrund von Materialmangel waren manche Aspekte seines Unterrichts etwas experimentell, was sich auch heute noch in seinem Stil widerspiegelt. Scherer geht seine Kunst fast spielerisch an und fordert sich selbst dazu heraus, seine Motive auf immer neue Weisen darzustellen. Jedes Jahr nimmt er sich ein neues, oft geometrisches, Thema vor – 2008 war es etwa das Quadrat, 2009 der Kreis. Mit Anfangs 40 bis 50, heute 30 bis 35 Kunstobjekten erkundet er dieses Thema dann aus allen Richtungen. Kurz vor der Wende zog Scherer nach Deutschland, wo er nun bereits seit 33 Jahren in Stoffen bei Landsberg lebt und arbeitet. Über diese Zeit hat er sowohl lokal als auch international Erfolg gefunden. Seine Ausstellungen haben Scherer bis nach Washington getragen und in Bayern gewann er eine Reihe von Kunstpreisen, einschließlich den Elinor Holland Sonderpreis der 14. Landsberger Kunstnacht.

Icon Vergrößern Eröffnung der Ausstellung von Otto Scherer - Skulpturen und Wandobjekte. Otto Scherer Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Eröffnung der Ausstellung von Otto Scherer - Skulpturen und Wandobjekte. Otto Scherer Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Zur 24. Landsberger Kunstnacht am 21. September wird Scherer eine Auswahl seiner einzigartigen Keramikstücke im Mutterturm am Herkomer Museum ausstellen. Von 18 bis 21 Uhr wird der Künstler auch selbst dort anwesend sein. Und natürlich sind dort auch Werke unter dem Titel „Ein Mann mit vielen Talenten“ - Hubert von Herkomer zusehen. Vielseitig begabt bewegte sich Herkomer zwischen Malerei, Architektur, Theater und Film. Weitere Porträts von Künstlerinnen und Künstlern der Kunstnacht folgen.