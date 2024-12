Projekt Hähertische im Lechpark

Die 4. Klasse der Waldorfschule Landsberg war am 27.11.2024 zu Gast im Lechpark Pössinger Au um mit dem Förster sogenannte Hähertische zu bauen. Hähertische sind kleine Plattformen von ca. 40x40 cm, die auf einem Pfahl befestigt werden. Sie werden mit Eicheln bestückt, an denen sich Eichelhäher und Eichhörnchen bedienen und sie entweder direkt verspeisen, oder als Wintervorrat in verschiedenen Verstecken anlegen. Eichelhäher verstecken im Herbst bis zu 5000 Eicheln, nutzen davon aber weniger als die Hälfte. So keimen manche Eicheln im Frühjahr aus und es entsteht eine Naturverjüngung, die sogenannte „Hähersaat“. Auf diese Weise machen sich Forstleute diese fleißigen Tiere als Hilfsförster zunutze.

Mit viel Geschick nagelten die Schülerinnen und Schüler die Einzelteile zusammen. Foto: Simone Sedlmair

Hähertische bestehen aus vier Brettchen, vier Leisten und einem Pfahl von ca. 1,70 m Länge. Sie wurden im Lechpark vom Förster vorgefertigt und in Paketen zusammengestellt. Die Kinder bauten dann in Zweiergruppen je einen Hähertisch. Fleißig und mit viel Geschick nagelten die Schülerinnen und Schüler die Einzelteile zusammen und bohrten Löcher in die Pfähle, um die Tische darauf zu befestigen. Anschließend stellte jede Gruppe ihren Tisch mithilfe des Försters und eines FÖJlers in einem abgezäunten Hangbereich im Lechpark auf. Dort soll in den nächsten 15 Jahren eine naturgemäße Verjüngung aufkommen, die den sensiblen Steilhang vor Erosion schützt. Die 15 Hähertische sind dafür ein schöner und wichtiger Beitrag.

Zu guter Letzt bestückte jedes Kind den eigenen Tisch noch mit ein paar Händen voll Eicheln. Der Tisch für Eichelhäher und Eichhörnchen ist nun reichlich gedeckt und das Städtische Forstamt freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Tieren.

