Prozess in Landsberg: Kinderpornografische Videos auf Handy

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg muss in Haft, weil er sich kinderpornografische Videos beschafft hat. Er ist nicht zum ersten Mal vor Gericht.

Weil er sich Videos mit kinderpornografischen Inhalten verschafft hat, muss ein 45-jähriger aus dem Landkreis Landsberg für ein Jahr ins Gefängnis. Bei der Verurteilung kam für den Angeklagten erschwerend hinzu, dass er wegen eines Sexualdeliktes bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, aber schon weniger als ein Jahr danach rückfällig geworden war.