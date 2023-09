Landsberg

Quartier-Pflege in Erpfting: Werden die anderen Stadtteile übergangen?

Insbesondere Senioren sollen von der "Quartier-Pflege" profitieren. Das Konzept wird im Landkreis Landsberg in Erpfting und Geltendorf erprobt.

Plus Die CSU-Fraktion äußert in einer Sitzung des Landsberger Stadtrats weitere Kritikpunkte und möchte eine Diskussion anstoßen. Dafür gibt es ordentlich Gegenwind.

Von Dominik Stenzel

Der Landkreis Landsberg möchte dem Pflegenotstand mit dem Konzept "Quartier-Pflege" begegnen. Dabei sollen haupt- und ehrenamtlich tätige Personen aus der Nachbarschaft insbesondere ältere Menschen unterstützen. Erprobt werden soll das ganze unter anderem im Landsberger Ortsteil Erpfting. Bedenken kommen aus der CSU-Fraktion im Stadtrat.

Das vom gemeinnützigen Verein „Gesellschaft für Gemeinsinn“ (Sitz in Leipzig) entwickelte Modell wurde bereits im Sozialausschuss vorgestellt. Pro Pflegefall müssten sich demnach drei bis sechs Nachbarinnen und Nachbarn engagieren. Die Koordination und fachliche Begleitung erfolgt durch hauptamtliches Personal. Um anspruchsvolle pflegerische Tätigkeiten würden sich professionelle Pflegekräfte kümmern. Nachbarinnen und Nachbarn könnten sich je nach Wunsch und Tätigkeiten ehrenamtlich, in Teilzeit oder in Vollzeit engagieren, angestellt oder freiberuflich. Den Haushalt der Stadt würde es für die Jahre 2024 und 2025 mit 36.000 Euro und für das Jahr 2026 mit 48.000 Euro belasten. Auch Geltendorf ist im Kreis Landsberg Pilot-Gemeinde.

