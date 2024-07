Radfahrer will nach Unfall flüchten und wird dank eines Zeugen gestellt

Zu einer kurzen Verfolgungsjagd ist es am Donnerstagabend nach einem Unfall in Landsberg gekommen. Gegen 17.46 Uhr befuhr eine 48-jährige Landsbergerin laut Polizeibericht den Radweg der Spöttinger Straße in Richtung Norden. Im Bereich des Kreisverkehres kam ihr auf ihrer Fahrspur ein anderer Radfahrer entgegen, der aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen konnte und frontal mit der entgegenkommenden Radfahrerin kollidierte. Dabei stürzten beide und verletzten sich leicht.

Der Verursacher flüchtete auf seinem Fahrrad und wurde durch einen Zeugen angeschrien, am Unfallort zu bleiben. Der 45-jährige Landsberger kam daraufhin kurz zurück, flüchtete jedoch wieder mit seinem Rad. Da nach Angaben der Polizei gleichzeitig ein dritter Radfahrer am Unfallort eintraf, forderte der Zeuge diesen auf, dem Flüchtenden zu folgen.

Der Unfallverursacher versuchte seinen Verfolger abzuhängen, konnte jedoch durch diesen in einem Hof an der Spöttinger Straße gestellt werden. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechtfertigen. An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro, so die Polizei. (AZ)