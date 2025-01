Rational investiert und baut Standort immer weiter aus

Am Montag fiel der Spatenstich für den Neubau des Ersatzteilgebäudes der Rational AG in Landsberg. Der neue Standort soll eine entscheidende Rolle bei der Deckung des wachsenden Bedarfs an Serviceteilen und die Weiterentwicklung des Unternehmens spielen. „60,9 Millionen Euro, die größte Investitionssumme seit Gründung der Firma im Jahr 1973“, so Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann, „wird das neue Serviceteilegebäude der Rational AG am Hauptsitz Landsberg kosten.“ Der symbolische Spatenstich wurde am Montag mit vielen Ehrengästen gefeiert. Rational ist Hersteller und Marktführer von Groß- und Industrieküchengeräten zur thermischen Speisenzubereiten.

Dr. Peter Stadelmann begrüßte auch Landsbergs Dritten Bürgermeister Felix Bredschneijder, der in Vertretung der erkrankten Doris Baumgartl vor Ort war, sowie André Köhn von der städtischen Wirtschaftsförderung. Bredschneijder: „Das rotblaue Logo von Rational ist ja inzwischen zu einem kleinen Wahrzeichen von Landsberg geworden. Wir sind stolz, dass auf der ganzen Welt der Name Rational mit Landsberg in Verbindung gebracht wird.“ Die Unternehmensgeschichte ist spektakulär und begann 1973. Und schon da setzte Rational, so Stadelmann, auf langlebige, werterhaltende und nachhaltige Systeme. Mit 18 Mitarbeitern hatte man begonnen, doch es bestand stets der Anspruch, dem Kunden das beste Werkzeug zum Kochen zu bieten. Bis heute sei man ein innovativer Lösungsanbieter für Profiküchen auf der ganzen Welt. Stadelmann weiter: „Damit wurde Rational bei Kochsystemen zum weltweiten Markt- und Technologieführer mit 35 Tochtergesellschaften, die rund 50 Prozent des Weltmarktes erwirtschaften. In 50 Jahren Garforschung wurden allein vom Bestseller Combi-Dämpfer mehr als 1,2 Millionen Stück produziert. Aktuell verfügt die Rational AG über 600 Patente, Patentanmeldungen sowie Gebrauchsmuster.“

Weltweit seien rund 900.000 Rational Kochsysteme im Einsatz. „Damit bereiten unsere Kunden jeden Tag über 170 Millionen Speisen zu. Um unsere Geräte zu unterhalten und zu reparieren, braucht es Serviceteile, von einer Türdichtung bis zum kompletten Display, von einer Pumpe bis zum Türgriff. Diese Serviceteile liefern wir aus Landsberg an die über 3000 Rational-Service-Partner und Service-Agenten in der ganzen Welt. Sie fahren damit zum Kunden und warten oder reparieren den Combi-Dämpfer oder den iVario“, erzählt Stadelmann weiter. Mit der Einführung der Gerätegeneration 2020, die komplett neu entwickelt wurde, sei die Anzahl der Serviceteile, die man für die früheren und die neue Generation benötige, enorm gestiegen. Waren es 2014 noch rund 8000 Artikel, die man lagern, kommissionieren und verschicken muss, seien es zehn Jahre später über 15.000 Artikel. In 2024 habe man fast 90.000 Lieferungen mit über 2,6 Millionen Artikeln versandt. Das seien über 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren, weil die Absatzmenge jährlich um acht bis neun Prozent steige, die Lebensdauer der Geräte steige und damit die installierte Basis.

Das Werk II im Frauenwald. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

2018 wurde der Erweiterungsbedarf aufgrund des starken Umsatzwachstums und neuer Produktserien erkannt. 2021 fiel die Entscheidung, so Stadelmann, das Serviceteilelager auszubauen, um auch künftig trotz Fachkräftemangel eine hohe Qualität bei der Belieferung gewährleisten zu können. Mit dem Neubau des Serviceteilegebäudes setze Rational einen weiteren Schritt in seiner erfolgreichen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen bleibe seiner Philosophie des nachhaltigen Bauens und der bedarfsorientierten Planung treu, um auch in Zukunft den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig optimale Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter zu bieten. Der Neubau setze auf eine hochmoderne, automatisierte Logistik, die den Anforderungen an Wachstum und Nachhaltigkeit gerecht werde. Das Investitionsvolumen für den Neubau beträgt 60,9 Millionen Euro. Die Grundfläche des neuen Gebäudes umfasst 7579 Quadratmeter und 14.195 Quadratmeter sind die Nutzfläche für die Lagerung der Serviceteile.

Das neue Gebäude werde, so erfuhr man, ein automatisiertes Hochregallager mit 9600 Stellplätzen für die Paletten sowie ein Shuttlelager mit 34.300 Stellplätzen (davon 25.500 zu Beginn) umfassen. In Bezug auf die Nachhaltigkeit werde das Gebäude gemäß dem DGNB-Standard Gold geplant und setze auf Holzbauweise für Dach und Büroetagen, eine Photovoltaikanlage sowie eine Grundwasserwärmepumpe. Mit diesem Neubau sichere Rational nicht nur die langfristige Versorgung mit Serviceteilen, sondern auch die Arbeitsplätze am Standort Landsberg.

Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann. Foto: Ulrich Wagner (Archiv)

Die Investition sei ein Schritt in eine zukunftsfähige Lösung, die den steigenden Anforderungen gerecht werde und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimiere, sagte Stadelmann. An der Veranstaltung nahmen neben dem Bürgermeister der Stadt Landsberg, Wirtschaftsförderer, Architekten sowie weitere Partner teil. Die geplante Inbetriebnahme des neuen Ersatzteilgebäudes ist für Oktober 2026 vorgesehen. Weitere Informationen und Updates zum Projekt werden in den kommenden Monaten folgen.

Zahlen und Fakten: Investitionsvolumen: 60,9 Mio. Euro, Grundfläche: 7.579 m² (aktuell: 7.360 m²), Nutzfläche Serviceteile: 14.195 m² (aktuell: 6.960 m²), automatisches Hochregallager: 9.600 Stellplätze (aktuell: 4.000), automatisches Shuttlelager: 34.300 Stellplätze,(aktuell: 10.400), Umsatz mit Serviceteilen 2023: 107,7 Mio. Euro (2014: 47,8 Mio. Euro), Lieferungen pro Jahr: 89.400 (2014: 63.477), aktive Artikel: 15.100 (2014: 8.050).