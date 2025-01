Rebelz Sound feiert 18. Geburtstag in der Sonderbar

Rebelz Sound wird in diesem Monat 18. „Was einst aus der Not geboren wurde – eine Rechnung als DJ schreiben zu müssen – hat sich in den letzten 18 Jahren zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt“, so Geschäftsführer und Gründer Bastian „Oggy“ Georgi in einer Pressemitteilung. „Eine Pandemie, über 900 Veranstaltungen und jede Menge unvergesslicher Nächte später ist Rebelz Sound nun ‚volljährig‘. Doch wir schauen nicht zurück auf das, was mal war, sondern nach vorne.“ In den vergangenen drei Jahren habe der Schwerpunkt der Arbeit von Rebelz Sound im Allgäu gelegen, nun soll der Fokus wieder auf Landsberg und die Region um Landsberg gesetzt werden. Der 18. Geburtsstag wird in der Sonderbar gefeiert.

Unter dem Motto „Holy Three Kings“ wird es laut der Ankündigung dort am Sonntag, 5. Januar, eine 360-Grad-Geburtstagsfeier geben. „Wir verwandeln die Sonderbar in eine einzigartige Tanzfläche, auf der die DJs mitten unter euch stehen. Dazu gibt es ein spektakuläres Lichtsetup, das die 18 Jahre Rebelz Sound in einem neuen Glanz erstrahlen lässt.“

Mit dabei sind Craxx (Parktheater Kempten), M.Y.P.D. (Sick’n’Raw) und Mr. Oggman (Rebelz Sound). Einlass ist ab 18 Jahren, im Internet unter rebelzsound.ticket.io gibt es Tickets für die Veranstaltung. Los geht es ab 20 Uhr. (AZ)