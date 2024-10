Rotary Club unterstützt die Landsberger Forscher-Kids

„Bildung ist das wichtigste Instrument, um die Chancen von Kindern in der Zukunft zu verbessern“, sagt Professor Armin Brysch, ehemaliger Präsident des Rotary Clubs Landsberg. Zur Förderung der Bildung haben die Rotarier daher mit ihrem Projekt „Forscher-Kids Landsberg“ insgesamt 423 Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Familienoase Landsberg unterstützt. Unter dem Motto „Entdecken, probieren und Spaß haben“ konnten die Kinder 43 verschiedene Bildungsangebote nutzen. Die Angebote erstreckten sich auf Experimente mit dem Mikroskop über Versuche mit der Lavalampe bis hin zum Bau eines Weidentipis.

Ziel von Armin Brysch war es, mithilfe spannender Angebote Kindern mit und ohne Unterstützungsbedarf Lust aufs Lernen zu machen, heißt es in einer Pressemeldung. Durch gezielte Betreuungsangebote im Rahmen von Kleingruppen in der Familienoase wurden Kinder von Alleinerziehenden im Alter von zwei bis zehn Jahren und junge Familien an offenen Familien­samstagen begleitet. Mit Aktionen zu Technik und Natur hatten die teilnehmenden Kinder im Forscherraum der Familienoase die Möglichkeit, spannende Phänomene aus ihrer Umwelt zu entdecken: Auf dem Zaubertisch bewegten sich zum Beispiel Objekte und Spielautos wie von Geisterhand durch Magnete, ein Taucher in der Wasserflasche sank durch Druck nach unten und auch die selbstgebaute Lavalampe mit Sonnenblumenöl und bunten Farben faszinierte die kleinen Forscherinnen und Forscher.

Weidentipi für den Garten der Landsberger Katharinenschule gebaut

Elf Ehrenamtliche mit pädagogischem Hintergrund sowie eine Ernährungsberaterin leiteten die Angebote, teilweise mit speziellen Fortbildungen für den MINT-Bereich. Auch eine Schulklasse mit 15 Kindern wurde gefördert. Mit viel Teamgeist und Engagement bauten die Acht- bis Zehnjährigen ein Weidentipi für den Schulgarten der Katharinenschule Landsberg. Die Kinder legten auch einen Naschgarten und Nisthilfen an. Über besondere Tagesausflüge freuten sich 24 Schülerinnen und Schüler, die sonst kaum Chancen auf Ferienangebote in den Sommer- beziehungsweise Osterferien haben. Mithilfe der Finanzierung der Eintrittsgelder und Fahrtkosten durch den Rotary Club Landsberg besuchten die Kinder verschiedene Museen in München und Umgebung.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen und der Begeisterung der Kinder wertet Armin Brysch das Projekt Forscher-Kids Landsberg als Teil des Engagements der Rotarier im Sinne des Gemeinwohls als vollen Erfolg. Er dankt den beiden Leiterinnen der Familienoase, Lisa Stefani und Petra Rieker, für die praktische Umsetzung und persönliche Betreuung des Projekts. Brysch will die positiven Erfahrungen nun auch anderen Rotary Clubs zur Verfügung stellen. (AZ)