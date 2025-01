Rück- und Ausblick: Neuigkeiten vom Urbanen Leben in Landsberg

In den kommenden Monaten werden die nächsten Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg in die Höhe wachsen. Ende 2027 soll das neue Stadtviertel fertig sein: mit 658 Wohnungen, rund 1500 Bewohnerinnen und Bewohner, einer Kindertagesstätte und 25 Gewerbeeinheiten sowie Flächen für Kunst und Kultur. Von einem Kulturbau ist allerdings nicht mehr die Rede, am Europaplatz wird ein reines Hotel errichtet. Das ist das Fazit aus Gesprächen unserer Redaktion mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Projektleiter Marius Jung von Projektentwickler ehret+klein.

