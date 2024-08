Saison im Inselbad geht noch bis 8. September

Die Stadtwerke Landsberg geben bekannt, dass das Inselbad bis einschließlich Sonntag, 8. September, für die Badegäste geöffnet bleibt. In einer Pressemeldung ist die Rede von einer „fantastischen Badesaison“ mit zahlreichen Gästen und treuen Stammgästen, die Wind und Wetter trotzen. Trotz des verspäteten Sommerbeginns bescherten die nun heißen Tage noch viele Besucher.

In Vorbereitung auf die bevorstehende Bauphase wurden laut den Stadtwerken bereits wichtige Arbeiten durchgeführt. Dazu zählen die Einrichtung der Zufahrt und des Baulagers der Baustelle, einschließlich einer Bachüberfahrt, die Durchführung von Voruntersuchungen für den Baugrubenaushub sowie die Einrichtung eines Kranplatzes.

Einrichtung der Baustelle während des Badebetriebs. Foto: Stadtwerke Landsberg

Nach Ende der Badesaison 2025 beginnt die zweite Baustufe

Die erste Baustufe im Rahmen der Sanierung des Inselbads startet direkt nach Ende der Badesaison, also am 9. September, mit den folgenden Maßnahmen: Sanierung des Technikkellers für die neue Badewassertechnik sowie Bau eines Technikkellers für eine Flusswasserwärmepumpe. Diese Wärmepumpe wird in der ersten Ausbaustufe das bestehende Fernwärmenetz in der Lechstraße versorgen. Zudem werden die Zu- und Ablaufleitungen zu den Becken, die sich im Baufeld befinden, ausgetauscht.

Nach Ende der Badesaison 2025 beginnt die zweite Baustufe, die in zwei Abschnitte unterteilt ist. Die Baustufe 2a umfasst die Erneuerung der Badewassertechnik sowie die Sanierung des Wellenbeckens, des Schwimmer-Beckens, des Nichtschwimmerbeckens und des Kleinkinderbeckens. Die Bauphase 2b beinhaltet die Sanierung des Sprungbeckens und der Rutschanlagen. Diese ist für 2026/2027 geplant.

Die dritte Baustufe umfasst die Erneuerung oder einen Neubau des im Jahr 1972 fertiggestellten Gebäudes. Mit dem Neubau des Gebäudes könnte frühestens im Herbst 2026 begonnen werden, sagte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) bei einem Pressetermin im Juli. (AZ)