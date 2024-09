Schockanruf erfolgreich: Landsbergerin ist 300.000 Euro los

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Landsberg Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet. Eine Landsbergerin übergab ihnen Bargeld und Schmuck im Wert von 300.000 Euro.

Gegen 11 Uhr meldeten sich die Betrüger als angebliche Polizeibeamte telefonisch bei der 62-Jährigen und erklärten, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch Zahlung einer hohen Kaution vor einer sofortigen Haftstrafe bewahrt werden, teilt die Polizei mit. Die Frau ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung der Täter letztlich überzeugen, gab dem aufgebauten Druck nach und stimmte einer Übergabe von Wertsachen an die angeblichen Polizeibeamten zu. Durch die Betrüger wurde sie zu einem Treffpunkt gelotst und übergab am Klösterl Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Informationen zum Thema Schockanruf beziehungsweise Betrug über Messengerdienste finden sich im Internet auf den Seiten der Präventionskampagnen „LEG AUF!“ und „Lösch das!“. (AZ)