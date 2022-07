Schwerer Unfall bei Landsberg: Cabrio stößt mit Lkw zusammen

Im Landsberger Westen ereignet sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen werden beim Zusammenstoß eines Cabrios mit einem Lastwagen schwer verletzt.

Großeinsatz für Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend bei Landsberg. In der Buchloer Straße hat sich gegen 20.24 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei Landsberg mitteilte, prallte dort ein Cabrio mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Die beiden Pkw-Insassen wurden schwer verletzt. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über den genauen Hergang ist derzeit noch nichts bekannt. Ein Gutachter ist vor Ort, um den Hergang zu rekonstruieren. Laut Polizei wollte der Pkw-Fahrer auf die Buchloer Straße einbiegen und stieß dabei mit dem Lkw zusammen. So die ersten Ermittlungen am Dienstagabend.

Erst am vergangenen Wochenende hatten sich im Landkreis Landsberg zwei schwere Unfälle ereignet. Darin verwickelt waren ebenfalls ein Cabrio beziehungsweise ein PS-starker Sportwagen.

Lesen Sie dazu auch