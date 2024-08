Seniorenbeirat Kaufering besucht zusammen mit der Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft Landsberg den Bayerischen Landtag

Über 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Landsberg waren im bayerischen Landesparlament in München zu Gast. Die Teilnehmenden gehörten dem Seniorenbeirat Kaufering sowie der Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft Landsberg an. Zu dem Informationsbesuch hatte sie die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel eingeladen. „Für mich ist es immer eine große Freude, Besuchergruppen aus meiner Heimat im Landtag zu empfangen“, sagte Abgeordnete Gabriele Triebel. „Der Austausch liegt mir sehr am Herzen.“

Nach einem Mittagessen in der Landtagsgaststätte konnten sich die Teilnehmenden mit Gabriele Triebel über ihre Arbeit im Landtag austauschen. Die Seniorinnen und Senioren hatten vielfältigen Fragen im Gepäck, wie etwa zur Bildungspolitik in Bayern oder zur Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen. Auf dem Programm stand als Nächstes eine Filmvorführung zu Zusammensetzung, Funktionen und Arbeitsweisen des Landtags. Abschließendes Highlight bildete der Besuch des Plenarsaals. Von der Besuchertribüne aus konnten die Gäste die Reden und Debatten der Politikerinnen und Politiker verfolgen.