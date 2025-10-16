Martina Schwarzmann macht auch in Landsberg, was sie will

Martina Schwarzmann kommt in die Jahre – besser gesagt in die Wechseljahre. Keine einfache Sache bei vier Kindern zwischen fünf und 15 Jahren. Wobei, die sind immerhin aus den Windeln raus und noch nicht in der Pubertät. Es könnte also durchaus noch turbulenter werden bei Schwarzmanns auf dem Hof in Altomünster, der trotzdem Schwarzmanns Kraftquelle bleibt, wie sie es in ihrem Programm „Martina Schwarzmann macht, was sie will“ in Landsberg anschaulich beschreibt.

Man sieht sie förmlich im Gebüsch hocken, Bäume veredeln, den Duft von frisch geschlagenem Holz einatmen, Häherteller zur natürlichen Baumvermehrung im Wald aufstellen oder vor dem Kreiselmäher ihres Mannes herlaufen, um Rehkitze im hohen Gras zu finden. Da kämen manche Beobachter leicht auf falsche Gedanken, das sei jedoch keine Form der häuslichen Gewalt, informiert die Kabarettistin. Ihr Loblied auf die Arbeit, die Spaß macht und das Glück, einen Bauern geheiratet zu haben, mit dem Refrain „Wenn's Leben passiert, will I do sei“, ist eines der Stücke ihres Programms, das sie im ausverkauften Sportzentrum präsentiert und das zeigt: Martina Schwarzmann weiß, wo sie hingehört, genießt den Spagat zwischen Bühne, Bauernhof und Großfamilie, und ist mit ihrem Lebenslauf zufrieden.

In einem Lied geht es um die „Midlife Scheiße“

Trotz „Midlife Scheiße“, von der sie in einem weiteren Lied singt. In ihren Texten gibt sie einen schonungslosen Blick auf ihren Körper frei, aufgrund der vier Stillkinder ist sie mittlerweile Expertin für „Flachbrustwitze“ geworden. Trauer über die verlorene Oberweite schiebt sie beiseite und blickt lieber auf die Vorteile bei der Mammografie und dass sie wieder problemlos auf dem Bauch schlafen kann. „I lass nix machen, bin gespannt, wo die Reise hingeht“, bereitet sie ihr Publikum bereits frühzeitig auf altersbedingte Veränderungen in ihrem Gesicht vor, „Kuharschfalten um den Mund“ seien bereits zu sehen.

Schwarzmann erzählt aus ihrem Leben, humorvoll und deftig. Das kommt beim Publikum an, ja, so oder so ähnlich mag es bei vielen auch gewesen sein. Damals, als die Kinder mal selbst etwas kochen wollten, beim Toast Hawaii aber vor dem Backen vergaßen, die Folie vom Scheiblettenkäse zu ziehen. Das Publikum erfährt, was eine „Konfiszierhosn“ ist: Die ist zwar nicht vorteilhaft für die Figur, hat aber so viele Taschen, dass alle den Kindern abgenommenen Handys und sogar Tablets hineinpassen.

Martina Schwarzmann bleibt noch Zeit, auf gesellschaftliche Missstände zu blicken

Trotz allem Familienstress hat Schwarzmann noch Zeit, auf gesellschaftliche Missstände zu blicken, wie achtlos aus dem Auto geworfenen Müll, Wörter, die man nicht mehr sagen darf – gilt das eigentlich nur für Städter oder auch die Menschen vom Land? - oder Whatsapp-Gruppen für Eltern, für die sie vor der Aufnahme einen Intelligenztest empfiehlt. Neben Tipps zur Kindererziehung und den Anstrengungen, es allen recht machen zu wollen, denkt Schwarzmann bereits an die Rente. Um ihre Rente vorzubereiten, hat sie deshalb bereits Maronibäume gepflanzt für ein Leben als Maroni-Braterin, außerdem eine Weidenplantage angelegt, um die Körbe dafür zu flechten.

So mäandert der unterhaltsame Abend mit Martina Schwarzmann leichtfüßig durch den ganz normalen Wahnsinn des Lebens, zieht eine Bahn vom Beginn ihrer Karriere, als sie auch mal in einem gemischten Programm im Stripclub spielte („Zum Glück gehörte ich zu den Lustigen und nicht zu den Nackerten“) bis zur gefragten Entertainerin in großen Festzelten, die auch gern einmal Starkregen oder Sturm zum Opfer fallen. Sie berichtet von ihrer Freude bei Trachtenumzügen („Es gibt Gwand, das erst ab zwei Zentner zur Geltung kommt“) und dass es zum Glück den Edeka in ihrem Dorf gibt. Weniger wegen des Warenangebots, mehr als Nachrichtenzentrale.