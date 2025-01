Siebte Christbaum-Abholaktion in der Schwaighofsiedlung

Wieder ein mal bot die Abteilung Leichtathletik der FT Jahn Landsberg an, die ausgedienten Christbäume in der Schwaighofsiedlung gegen eine Spende abzuholen und zu entsorgen. Die Spendensumme in Höhe von 380 Euro ging diesmal zu gleichen Teilen an die Arche Landsberg (für ihre barrierefreie Küche) und zur Förderung an die FT Jahn Jugend. Ein herzliches Dankeschön gilt den Bewohnern der Schwaighofsiedlung für ihre finanzielle Unterstützung. Ein Dankeschön geht auch an das Landratsamt Landsberg: An die beiden Sachbearbeiterinnen Frau Fork und Frau Ottinger für die Übernahme der Entsorgungskosten im Wertstoffhof in Kaufering. Danke auch an die Firma Hirschauer für die rasche und problemlose Abwicklung vor Ort. Ein besonderes Dankeschön geht an die Firma Heller Fenster in Landsberg für die Bereitstellung des Fahrzeuggespanns.

