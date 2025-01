So begleiten Aktivsenioren Gründer im Landkreis Landsberg

Wie gründet man eigentlich ein Unternehmen? Das wissen Paul Ganterer, Heidi von Varendorff und Hans Reiter ganz genau, denn sie haben als ehemalige Führungskräfte umfassende Erfahrung in der Entwicklung, Optimierung und Umsetzung von Geschäftskonzepten. Die drei sind als Aktivsenioren tätig und beraten seit vielen Jahren Existenzgründer, kleine und mittlere Unternehmen sowie gemeinnützige Organisationen. Im vergangenen Jahr haben sie rund 80 Beratungen im Landkreis Landsberg durchgeführt. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Neben einer zündenden Idee brauche ein Unternehmer umfassende Informationen. Das bieten ehemalige Führungskräfte aus der Wirtschaft und der Landkreis dank der Aktivsenioren Bayern Betriebs- und Existenzgründern seit nunmehr 19 Jahren an. Die Aktivsenioren begleiten Unternehmer als „Sparringspartner“, schaffen neue Lösungen und helfen Krisen zu bewältigen, unterstützen bei der Entwicklung, Optimierung und Umsetzung der Geschäftskonzepte. Die Aktivsenioren beraten ehrenamtlich und uneigennützig, sind wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral.

Im Jahr 2023 wurden im Landkreis Landsberg 1168 Gewerbe angemeldet

Die thematische Bandbreite der Beratungen ist vielfältig, von Aviation bis Handwerker. Beratungsschwerpunkte von Paul Ganterer, Heidi von Varendorff und Hans Reiter sind unter anderem Existenzgründung und Existenzerhaltung. Für die Wirtschaft im Landkreis ist die Beratung laut Pressemeldung von hoher Bedeutung. Laut Strukturdaten der Industrie- und Handelskammer gab es für den Landkreis im Jahr 2023 eine Zahl von 1168 Gewerbeanmeldungen, was einem leicht rückläufigen Trend entspricht. „Genau deshalb ist Unterstützung bei den ersten Schritten eine enorm wichtige Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Landkreis und essenziell, dass wir auf die enorme Erfahrung der Aktivsenioren für das Unternehmertum bauen können“, wird Landrat Thomas Eichinger zitiert.

Nach mehr als zwölf Jahren tritt der frühere Sparkassenvorstand Hans Reiter nun wirklich in den Ruhestand ein. Auf die Frage, ob Landsberg ein Gründerlandkreis ist, antwortet er wie folgt: „Ja, definitiv. Wir hatten in meiner aktiven Zeit bei den Aktivsenioren unglaublich viele Beratungen. Nach den ersten 200 habe ich aufgehört zu zählen, aber ich bin mir sicher, dass es weit über 300 waren.“ Einen klaren Trend sehe er aber nicht. Die Bandbreite der Gründungen sei breit gefächert. „Allerdings haben wir in meiner Zeit bei den Aktivsenioren besonders viele Gründungen im Bereich Dienstleistungen und Freiberufler beraten“, so Reiter.

Wer den Schritt zur Unternehmensgründung wagen möchte, kann sich an das Landratsamt wenden. Einmal im Monat beraten die Aktivsenioren jeweils dienstags zwischen 10 und 17 Uhr im Landratsamt. Interessierte können sich in einer 45-minütigen Einzelberatung austauschen. Anmeldung mit Adresse, Telefonnummer und der Art der Selbständigkeit per E-Mail an Nadja.Hitzelberger@LRA-LL.bayern.de. Die Termine für 2025 finden sich unter https://www.landkreislandsberg.de/wirtschaft-bauen-verkehr/wirtschaftsfoerderung/existenzgruendung. (AZ)