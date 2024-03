Landsberg

06:00 Uhr

So verbrachte Adolf Hitler seine Haft in Landsberg

Plus Die Ausstellung „Hitler als Gefangener in Landsberg am Lech (1923/1924)“ ist eröffnet. Sie bildet den Auftakt für eine Tagung in Landsberg.

Von Hertha Grabmaier

„Erinnerungsarbeit muss ständig neu gedacht und bekannte Fakten müssen neu bewertet werden“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei der Eröffnung einer Ausstellung über Hitlers Festungshaft in Landsberg. Es sei erforderlich, die Geschichte genau zu kennen, um Prozesse und Herausforderungen der Gegenwart zu reflektieren.

Zur Eröffnung hatten sich mehr als 50 interessierte Besucherinnen und Besucher, wie Monika Groß, Leiterin der JVA Landsberg, Sonia Schätz, Leiterin der städtischen Museen, der stellvertretende Bürgermeister Moritz Hartmann, Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle, um nur einige zu nennen, im Foyer des historischen Rathauses versammelt hatten. Sie alle betrachteten interessiert die Ausstellungstafeln und warteten gespannt auf die Ausführungen von Prof. Dr. Peter Fleischmann von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der die Ausstellung konzipiert hat, nachdem er wichtige, historische Dokumente vor einer Veräußerung ins Ausland gerettet hatte.

