SPD-Kandidat Amir Sahuric fordert mehr Wertschätzung für die Pflege

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Wir stellen die Direktkandidaten für den Landkreis Landsberg vor.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Auch für den Stimmkreis 120 Landsberg/Fürstenfeldbruck wird eine Vertreterin oder ein Vertreter gesucht. Mehrere Direktkandidaten bewerben sich um die Erststimme der Wählerinnen und Wähler. Unsere Redaktion stellt die Frauen und Männer vor. Wir haben ihnen sechs Fragen zu lokalen Themen gestellt und sie gebeten, sich kurz persönlich vorzustellen. Heute den Kandidaten der SPD, Amir Sahuric.

Wie wollen Sie den ÖPNV/MVV im Landkreis Landsberg verbessern?

Beim ÖPNV liege zwar die gestalterische und finanzielle Verantwortung bei den Landkreisen, so Amir Sahuric. Allerdings unterstütze der Freistaat die Kommunen und Verkehrsunternehmen durch Anreize und Förderungen. "Hier könnte man beispielsweise die Kriterien dahin gehend anpassen, dass Landkreise mit einer höheren ländlichen Prägung mehr Zuweisung erhalten, als eine rein urbane Region." Dies würde die Möglichkeiten bieten, die Frequenz des ÖPNV zwischen Land und Stadt zu erhöhen.

Das Klinikum in Landsberg soll erweitert werden. Wie unterstützen Sie dieses Vorhaben? Was ist Ihnen dabei wichtig?

"Zunächst muss man verstehen, dass die Betriebskosten eines Krankenhauses von den Krankenkassen bezahlt werden, während solche Investitionskosten aus den Steuermitteln der Länder finanziert werden", sagt Sahuric. Es liege daher auf der Hand, dass er es als zwingende Aufgabe ansehe, sich in München für eine ausreichende Ausstattung an finanziellen Mitteln einzusetzen. "Wichtig wäre mir dabei vor allem, dass diese Mittel vor allem dem Bedarf unseres Landkreises entsprechend verwendet werden."

Auch im Landkreis Landsberg droht ein Pflegenotstand. Was wollen Sie dagegen tun?

Man sollte sich vor Augen führen, welche entscheidende Rolle der pflegerische Beruf für die Gesellschaft habe, sagt Sahuric. "Das Gehalt spielt hier sicherlich eine entscheidende Rolle, jedoch beginnt die Lösung für dieses Problem meiner Ansicht nach bei der gesellschaftlichen Wertschätzung." Es würde seiner Ansicht nach ein Leichtes sein, für Pflegekräfte im Landkreis gewisse Dinge kostenfrei zu stellen. Dies könnte die Nutzung des ÖPNV oder die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen sein.

Wie kann der Flächenverbrauch im Landkreis Landsberg begrenzt werden?

Die Nachverdichtung stellt Sahuric' Ansicht nach ein geeignetes Mittel dar, um der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken. Gleichzeitig halte er den Bau von Wohnungsbaugenossenschaften auf dem Land für einen Lösungsansatz zur Mietpreisstabilisierung oder -senkung. "Dies steht natürlich in einem Spannungsverhältnis zu der Frage, wie wir den Flächenverbrauch im Landkreis begrenzen wollen. Meiner Meinung nach muss man hier zwingend zwischen erhaltenswerten und weniger erhaltenswerten Flächen unterscheiden."

Haben die Staustufen im Lech eine Zukunft? Soll der Lech wieder natürlich fließen?

"Die Staustufen haben meiner Ansicht nach nicht bloß den Zweck uns mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen, sondern sie dienen auch der Hochwasserregulierung", bekräftigt Sahuric. Einen Rückbau der Staustufen halte er für nicht sachdienlich.

Wie möchten Sie sich für die Jugend im Landkreis Landsberg einsetzen?

Junge Menschen müsse es möglich sein, ihre jungen Jahre zu feiern. Es liege an der Politik, hierfür die geeigneten Räume zu schaffen, so Sahuric. "Gleichzeitig ist es mir ein anliegend, weitere Ermäßigungen für junge Menschen zu ermöglichen, sodass jeder junge Mensch, unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten, ausreichend am sozialen Leben teilhaben kann."

Persönliches: