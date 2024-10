Spende für barrierefreie Küche

Am 02. Oktober besuchte Sparkassen-Vorstandsmitglied Herr Roland Böck die Arche Landsberg, eine Wohn- und Lebensgemeinschaft von erwachsenen Menschen mit und ohne geistiger Behinderung. Nach einem freundlichen Austausch am Kaffeetisch übergab Herr Böck eine Spende der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen in Höhe von 5.000 € für die barrierefreie Küche im neuen Haus der Arche.

Im neuen, komplett rollstuhlgerechten, Haus der Arche werden acht erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung, ihre Assistent*innen und eine weitere Familie eine Heimat finden. Es soll ihnen ein inklusives Zusammenleben auf Augenhöhe auf Grundlage von christlichen und basisdemokratischen Werten ermöglichen.

Wer mehr darüber erfahren oder spenden möchte, kann das hier tun: www.arche-landsberg.de.