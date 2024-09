Stadt bessert beim Baugebiet an der Staufenstraße nach

Durchaus überraschend hat der Stadtrat in einer Sitzung im Juli entschieden, den Bebauungsplan für das Neubaugebiet in der Staufenstraße nach der ersten Auslegung erst einmal ruhen zu lassen. Der Bund Naturschutz hatte unter anderem kritisiert, dass für den Klimaschutz wichtige Bäume vernichtet würden und Vorgaben für eine klimafreundliche Wärmeversorgung fehlten. Inzwischen wurde nachgearbeitet. Stadtbaumeisterin Annegret Michler berichtete in einer Sitzung des Stadtrats von „guten Gesprächen“ mit dem Naturschutzverband und dem Klimaschutzbeirat.

An der Staufenstraße sollen sich Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau abwechseln. Laut Sitzungsvorlage sind rund 250 Wohneinheiten im Planungsgebiet vorgesehen. Ganz im Süden des Areals ist eine zweigeschossige Kindertagesstätte geplant. Eine Menge Diskussionsbedarf bestand im Juli innerhalb des Stadtrats aufgrund der Stellungnahme des Bund Naturschutz. Der Kreisverband hatte unter anderem bemängelt, dass wertvolle Flächen versiegelt sowie Flachland-Mähwiesen, artenreicher Mischwald und ein Biotop zerstört werden.

Deutliche Kritik übte der Bund Naturschutz an den Vorgaben für die Bauherren bezüglich Klimaschutz und Energieversorgung. Auf diesen Aspekt wurde im Stadtrat auch dieses Mal am ausführlichsten eingegangen. Laut Sitzungsvorlage wird festgesetzt, dass mindestens 60 Prozent der jeweiligen Dachfläche für technische Anlagen zur Nutzung von solarer Energie vorzuhalten sind. Darüber hinaus wird eine Begrünung der Dächer vorgeschrieben.

Für das Baugebiet soll ein Fernwärmenetz geplant werden

Zudem wird ergänzt, dass in den Neubauten im Plangebiet fossile Brennstoffe für die Wärme- und Warmwasserversorgung nicht verwendet werden dürfen. Der Klimaschutzbeirat empfiehlt dem Stadtrat, begleitend zur Bauleitplanung ein Fernwärmenetz unter weitgehendem Verzicht auf Holzbefeuerung zu planen und einen Anschluss- und Benutzungszwang zu realisieren. Laut Sitzungsvorlage bedarf das mögliche Wärmekonzept einer weiteren eingehenden Untersuchung in Bezug auf die Umsetzbarkeit und die Wirtschaftlichkeit.

Ein Wärmenetz müsse sich wirtschaftlich rechnen und funktionieren, sagte auch Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der seinerzeit die Sitzung des Klimaschutzbeirats geleitet hatte. Das Areal sei aber „optimal“ geeignet, um ein solches Versorgungskonzept realisieren zu können: „Der Vorteil ist: Wir sind Grundstückeigentümer“, so Hartmann. Der Stadtrat billigte in der Sitzung einstimmig den Vorentwurf zum Bebauungsplan und den Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans und beschloss die erneute öffentliche Auslegung.