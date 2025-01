Sternsingen für Kinderrechte

Die Pfarrei Zu den Heiligen Engeln in Landsberg hat 65 Kinder und Jugendliche als Sternsinger ausgesandt. Die Könige waren an vier Tagen im Pfarrgebiet unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und Geld für das Kindermissionswerk zu sammeln. In diesem Jahr erhoben die Sternsinger ihre Stimme für die Kinderrechte und setzten sich für deren weltweite Stärkung und Umsetzung ein. Die Sternsinger haben die beachtliche Summe von über 22.000 Euro gesammelt.

