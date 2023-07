Landsberg

Stuntfrau aus Landsberg ist bei „Mission: Impossible 7“ dabei

Plus Laura Vörtler hat ihrem Traum zum Beruf gemacht. Die einstige Landsbergerin doubelt als Stuntfrau bekannte Filmgrößen und ist selbst Schauspielerin.

Laura Vörtler aus Landsberg kam über Auftritte bei Ritterturnieren in Kaltenberg zu ihrem Traumberuf als Stuntfrau. Inzwischen doubelt sie international bekannte Schauspielerinnen in gefährlichen Szenen. Zuletzt wirkte sie bei „Mission: Impossible 7“ erstmals sogar als Schauspielerin mit.

Laura Vörtler ist 1,73 Meter groß, blond und eine zarte Person. Dass sie sich aus fahrenden Autos wirft, mit dem Motorrad schleudert oder waghalsige Pferdestunts reitet, wie sie derzeit beim Kaltenberger Ritterturnier zu sehen sind, sieht man ihr nicht an. Genau diese drei Disziplinen sind es aber, die sie am besten beherrscht. In Kombination mit ihrer Größe und Figur machen sie sie zu einer international gefragten Stuntfrau. Während die meisten Stuntfrauen nämlich von kräftiger Statur sind, ist ihre jener der Schauspielerinnen sehr ähnlich. Nach 14 Jahren Stunterfahrung in Live-Stunt-Shows und Filmdrehs ist sie nun erstmals auch in einer Schauspielrolle zu sehen, und zwar bei „Mission: Impossible 7“ in der Rolle der Anführerin der Desert Assassins. Ebenso doubelt sie in diesem Film Rebecca Furguson. Gedreht wurde 2021 in Abu Dhabi und London.

