Susann Enders empfängt Bürgerinnen und Bürger aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech im Bayerischen Landtag

Kurz vor der Sommerpause durfte Susann Enders, Landtagsabgeordnete der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, eine Besuchergruppe aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech im Bayerischen Landtag begrüßen. Die Gruppe, bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern aus den Gemeinden Wielenbach, Eberfing, Hohenpeißenberg, Geltendorf und Finning, startete ihren Tag frühmorgens mit Butterbrezen auf dem Weg nach München.

Nach der Ankunft im beeindruckenden Maximilianeum am Ostufer der Isar, das seit 1949 Sitz des Bayerischen Landtags ist, wurde die Gruppe mit einem guten Mittagessen in der Landtagsgaststätte empfangen. Im Anschluss folgte der Besucherfilm „Wächterin des Landtags“. Im Rahmen des Programms hatten die Gäste die Gelegenheit, an der Plenarsitzung auf der Besuchertribüne teilzunehmen. Neben der Lesung zu verschiedenen Gesetzesvorlagen ging es vor allem um den Dringlichkeitsantrag der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion zur Vereinfachung von EU-Vergabeverfahren für kleine und mittlere Betriebe.

Im Anschluss an die Plenarsitzung fand eine spannende Diskussionsrunde statt, bei der ungefiltert alle Fragen an die Landtagsabgeordnete gestellt werden konnten. Enders zeigte sich erfreut über das Interesse an ihrer Arbeit als Landtagsabgeordnete und das positive Feedback der Gruppe.

„Es ist mir eine große Freude, den Menschen aus meinen Stimmkreisen Einblicke in die Arbeit des Bayerischen Landtags zu ermöglichen und den Dialog zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern zu fördern“, so Susann Enders. „Das Interesse an den demokratischen Prozessen war sowohl bei Jung als auch Alt sehr groß“.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die gerne an einer Besucherfahrt zum Bayerischen Landtag teilnehmen möchten, wenden sich bitte an das Abgeordnetenbüro unter abgeordnetenbuero.enders@fw-landtag. Auch für weitere Anfragen steht Ihnen das Team im Abgeordnetenbüro gerne zur Verfügung.

