Taxifahrer in Landsberg geprellt: Fahrgast verschwindet ohne Bezahlung

Ein Taxifahrer aus München erstattete am Samstagmorgen bei der Polizeiinspektion Landsberg Strafanzeige, nachdem ein unbekannter männlicher Fahrgast nach der Fahrt von München nach Landsberg in einem Haus verschwunden war. Er gab an Geld für den Fahrpreis von über 160 EUR zu holen, kam jedoch nicht wieder. Der Taxifahrer beschreibt ihn als zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er soll kein Deutsch gesprochen haben. Ob der Mann in besagtem Haus in Landsberg überhaupt wohnt, muss erst noch ermittelt werden. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis