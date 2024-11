Tell-Bergschützen unterstützen Arche Landsberg

Der 1. Schützenmeister Reinhard Schreiber vom Tell-Bergschützen Windach e.V. besuchte am 26. November die Arche Landsberg, um eine Spende von 900 Euro zu übergeben. Der Arche e.V. Landsberg betreibt eine inklusive, christlich-ökumenisch orientierte Lebens- und Wohngemeinschaft von erwachsenen Menschen mit und ohne geistiger Behinderung in der Erpftinger Straße. Um weiteren Familien mit Angehörigen mit Behinderung Entlastung zu bieten und diesen ein selbstbestimmtes Leben in einer wertegeleiteten Gemeinschaft zu ermöglichen, baut der Arche e.V. ein weiteres Haus in der Römerauterrasse.

Bei gemütlichem Kaffee-Trinken mit Bewohner*innen, dem 1. Vorstand und der Gemeinschaftsleitung der Arche, berichtete Herr Schreiber, dass die Tell-Bergschützen Windach alljährlich am Kirchweih-Sonntag ein Dorfvereineschießen veranstalten. In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 137 Personen, die für 17 verschiedenen Vereine und Organisationen an den Start gingen. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt einem gemeinnützigen Zweck zu Gute. In diesem Jahr unterstützen die Tell-Bergchützen den Bau der barrierefreien Küche im Neubau, die durch absenkbare Oberschränke, Herd- und Arbeitsplätze allen zugänglich sein wird.

