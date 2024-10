"Tödliche Liebe“: Im Sportzentrum wird ein Verbrechen aufgeklärt

Am frühen Morgen joggt Stefan seine gewohnte Strecke entlang der Donau. Wie immer denkt er dabei an seine große Liebe Laura und die anstehende Hochzeit. Er ist der Ruhepol, sie belebt die Beziehung mit ihrem Temperament. Wieder zu Hause entdeckt er das gemeinsame Bett leer. Vermutlich ist seine Verlobte nur beim Bäcker. Doch auch die kommenden Stunden öffnet sich die Haustür nicht. Wieder und wieder versucht er sie zu erreichen, bis endlich sein Handy klingelt. Laura! Ihre Stimme zittert. Ihr gehe es nicht gut, sie könne jetzt aber nicht darüber reden. Dann legt sie auf.

Irgendwann ruft sie erneut an, doch die Verbindung ist schlecht. Sie ist auf dem Weg nach Hamburg. Doch zu wem? Stefan versteht den Namen nicht. Laura klingt überfordert. Es knackt in der Leitung. Ihrem Studienkollegen? Die Verbindung ist weg. Weiteren Kontakt gibt es nicht mehr. Nicht am nächsten, auch nicht am übernächsten Tag. So erzählt es Stefan der Polizei.

„Affäre!“, ruft eine Stimme. „Entführt!“, eine andere. Auch „Erpressung“ und „Mord“ sind für das Publikum mögliche Szenarien beziehungsweise Ursachen für Lauras Verschwinden. Vergangenen Samstagabend zog es True-Crime-Enthusiastinnen und -Enthusiasten in das Sportzentrum Landsberg. Eine etwa hundert Meter lange Schlange aus überwiegend 20-Jährigen bis 30-Jährigen bildete sich vor dem Eingang. Grund dafür sind Jacqueline Belle und Dr. Alexander Stevens. Jede Woche begleiten die beiden mit ihrem Podcast „Bayern 3 True Crime“ tausende Fans mit tragischen, aber auch skurrilen Verbrechen ins Wochenende und landen damit regelmäßig in den Top 10 der deutschen Podcast-Charts. Aktuell sind sie mit einem Fall aus Regensburg, „Tödliche Liebe“, auf Live-Tour. Zum Schutz der Angehörigen wurden die Namen geändert.

Ein Wechselspiel aus Sachlichkeit und Gefühlen

Jacqueline Belle ist bekannt aus dem Radio und als Synchronsprecherin für Blockbuster wie „Mission Impossible“ oder „Game of Thrones“. Dr. Alexander Stevens, einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands, hat alle Fälle, die im Podcast als auch auf der Bühne behandelt werden, persönlich begleitet. Er ordnet die Sachverhalte rechtlich ein und gibt Einblick in die Erfahrungen und Tricks eines Strafverteidigers. Seine Podcast-Kollegin stellt vor allem die Fragen, die auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Zunge liegen. Es ist ein Wechselspiel aus Sachlichkeit und Gefühlen und wohl genau diese Kombination, die für ihren Erfolg spricht. Dies beweist ihre letzte Tour, die über 100 Stationen und ein Publikum von 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zählt. Aber Achtung: „Emotionalität kann die Wahrnehmung von Schuld und Unschuld ganz schnell beeinflussen“, sagt der Strafverteidiger.

Zurück zum Fall: Nur 30 Kilometer von der Wohnung von Stefan und Laura entfernt, ist eine Gruppe von Pilzsammlern auf der Suche nach Pfifferlingen. Plötzlich durchdringt ein lauter Schrei die Stille des Waldes. Wenig später blicken die bleichen Sammler-Gesichter auf Knochen. Die wenigen menschlichen Überreste, liegen zwischen Erde und auffälligen weißen Bröckchen. Daneben liegt ein Spaten. Die Ermittlungen zeigen: Bei den sterblichen Überresten handelt es sich um die Leiche der vermissten Laura.

True-Crime-Fans kommen im Landsberger Sportzentrum auf ihre Kosten

Die mysteriöse Ermordung der jungen Frau wirft viele Fragen auf. Und diese Fragen sollen in Landsberg Antworten finden. Tatortbilder, Akteneinsichten und Tonaufnahmen helfen, den Täter oder die Täterin zu finden. Zu Beginn deshalb eine Triggerwarnung: „Diese Show handelt von Gewalt, Hass und Mord. Das gezeigte Bildmaterial ist echt. Alle Fälle beruhen auf wahren Verbrechen. Solltet ihr euch damit unwohl fühlen, könnt ihr den Saal jederzeit verlassen“.

Immer wieder wird das Publikum aktiv eingebunden. Sei es mit aufregenden Experimenten oder mit Online-Abstimmungen über mögliche Theorien per QR-Code. Gemeinsam wird ermittelt und mit dem Publikum auf Augenhöhe diskutiert, analysiert sowie kritisiert. Der Abend: Insgesamt ein Erlebnis aus Spannung und Unterhaltung, das über das bloße Zuhören hinausgeht. Das Urteil: Die Show ist ein Fall für alle True-Crime-Fans.