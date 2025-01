Trachtler-Nachwuchs feiert Start in den Fasching

Faschings- und Tanz-Muffel suchte man hier vergebens: Beim Lechgau-Jugendfasching in der Peitinger Schlossberghalle. Rund 170 Kinder aus beinahe allen Vereinen des Lechgaus stürmten den liebevoll dekorierten Saal als Piraten, Bauarbeiter, Minions, Insekten oder Sportler.

„Herzlich Willkommen im Zirkus Alpenrosi“ lautete das Motto des gastgebenden Vereins „Alpenrose“ Peiting. Und dieser hatte, zusammen mit den Jugendleitern des Lechgaus, ein wahrhaft tolles Programm zusammengestellt. Zu den Tanzrunden spielte die kleine Besetzung der Knappschafts- und Trachtenkappelle Peiting, kurzfristig umbenannt in „Zirkuskapelle Alpenrose“, zünftig auf. Und egal ob „boarische Runden“ oder guter, alter Schlager-Sound: Die Tanzfläche war immer rappelvoll. Diese wurde nur geräumt, wenn eine der vielen super Einlagen auf dem Programm stand: Die Jugend des Peitinger Trachtenvereins begeisterte mit ihrem „Zwergentanz“, die Steingadener Jugend-Plattlergruppe zeigte, dass sie auch Rock´n´Roll tanzen kann und forderte im Anschluss alle zum „Massen-Twist“ auf die Bühne. Das hat es wahrscheinlich seit Chubby Checkers Zeiten nicht mehr gegeben. Der Faschingsclub Hohenfurch war mit seinem Prinzenpaar, dem kompletten Hofstaat und natürlich seiner Garde mit dabei, die mit ihrem Gardemarsch, Prinzenwalzer und Showtanz für langanhaltenden Applaus und immer wieder „Zugabe“-Rufe sorgte. Genauso wie die Mädels der Schongauer Jugendgarde, die nach ihrem vielumjubelten Auftritt kurzerhand noch mit dem Trachtler-Nachwuchs mitfeierten - und den gelungenen Abend an der Cocktail-Bar, an der es selbstverständlich nur alkoholfreie Getränke gab, noch bis Mitternacht ausklingen ließen.

