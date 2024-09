Trauer um Pfarrer Adelhelm Bals

Die Landsberger Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt trauert um Pfarrer Adelhelm Bals. Der leidenschaftliche Priester, dem die Menschen stets am Herzen lagen, ist am Sonntagmorgen im Alter von 82 Jahren verstorben. Stadtpfarrer Michael Zeitler sagte in einer ersten Reaktion, er verliere mit Bals nicht nur eine große Stütze, sondern auch einen Freund.

„Ich habe meinen Beruf immer gern gemacht, auch wenn es manchmal schwierige, schlimme Situationen gab“, sagte Adelhelm Bals unserer Redaktion anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums im Juli 2018. „Anständig und menschlich handeln“ stand für ihn im Mittelpunkt, nicht die Frage, ist das jetzt liturgisch richtig?

Am 26. September 1941 kam Adelhelm Bals im Krankenhaus Landsberg zur Welt. Er wuchs in Penzing zusammen mit sechs Geschwistern auf. Nach der fünften Klasse wechselte der Bub von der Volksschule Penzing ans humanistische Gymnasium in St. Ottilien, was damals noch Abschied von zu Hause bedeutete, weil es eine reine Seminarschule war. Nach dem Abitur trat Bals ins Kloster ein, absolvierte ein Jahr Noviziat und drei Jahre zeitliche Profess - und sagte 1965 dem Klosterleben ade. Der Kontakt ließ es aber nie abbrechen.

Zum Priester wurde Adelhelm Bals in München geweiht

Für das Theologiestudium zog der Penzinger nach München ins Georgianum, eine herzogliche Stiftung für Priester und Priesteranwärter direkt neben der LMU. Zwischenzeitlich zweifelte Bals an seiner Studienwahl. Die Zweifel konnten ausgeräumt und alle Vorweihen innerhalb eines Jahres nachgeholt werden. Am 21. Juli 1968 wurde Adelhelm Bals in München St. Ludwig von Bischof Josef Stimpfle zum Priester geweiht. Die anschließende Primiz fand in Penzing statt.

Zur ersten Kaplanstelle ging es nach Kempten. Der dortige Stadtpfarrer ließ den beiden Kaplänen freie Hand. Bals gründete unter anderem die erste gemischte Jugendgruppe. Seine Haushälterin stammte ebenfalls aus dieser Gruppe. Bals‘ zweite Kaplanstelle war in Memmingen, St. Josef. Danach ging er als Lehrer an die Berufsschule in Neu-Ulm. Während der Neu-Ulmer Zeit war Bals einige Wochen in Zaire und schnappte Malaria auf. Ab September 1980 wurde Adelhelm Bals an die Berufsschule Landsberg beordert. Und half dort sofort in den Pfarreien mit - zunächst in Zu den Heiligen Engeln, später in Mariä Himmelfahrt. Die Kindergottesdienste waren für ihn dabei immer etwas besonderes.

Seit 1995 wohnte Pfarrer Adelhelm Bals in Holzhausen und half als Priester. Er war zwar im Ruhestand, doch wie Stadtpfarrer Michael Zeitler sagt, wollte Bals immer für die Menschen da sein. „Ihm war auch nichts zu viel.“ Und so begleitete Adelhelm Bals bis zuletzt die Menschen in der Pfarrei, die Seelsorge war sein Lebensinhalt und eine Herzensangelegenheit.