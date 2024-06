Unbekannte Person fährt parkendes Auto an und flieht

Eine Frau in Landsberg kehrt zu ihrem geparkten Auto zurück und stellt fest, dass es angefahren wurde. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Verursacher oder der Verursacherin.

Eine bisher unbekannte Person hat am Freitagmorgen in Landsberg einen Unfall verursacht und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei mitteilt, ist zwischen 7.30 Uhr und 10.50 Uhr ein Fahrzeug in das ein geparktes Auto in der Ludwig Ganger Straße gefahren. Eine 50-Jährige hatte ihr Auto dort am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Frontbereich ihres Fahrzeugs wurde angefahren. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 08191/9320 zu melden. (AZ)