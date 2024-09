Unbekannter schlitzt Cabriodach auf und entwendet eine hochwertige Jacke

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen eines dreisten Diebstahls, der sich am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr auf dem P+R-Parkplatz Landsberg-Ost ereignet hat. Dort entwendete ein Unbekannter aus einem parkenden Cabrio eine hochwertige Jacke.

Wie die Polizei meldet, schlitzte der Täter ein Loch in das Verdeck und gelangte so an die auf dem Rücksitz liegende Jacke. In der Jacke befand sich zudem ein kleiner, dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Zündschlüssel für einen Motorroller.

Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 600 Euro. Am Cabrio-Verdeck entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)