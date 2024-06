Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus einer Handtasche

Die Tat ereignet sich im Fachmarktzentrum in Landsberg. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr wurde einer 82-Jährigen in einem Verbrauchermarkt im Fachmarktzentrum in Landsberg der Geldbeutel aus der Handtasche, die sie bei sich trug, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Laut Pressebericht hat die Frau den Diebstahl an der Kasse festgestellt und konnte sich erinnern, dass sie im Geschäft durch eine kräftige, etwa 1,70 Meter große Dame „versehentlich“ angerempelt wurde. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

