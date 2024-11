Unbekannter Täter flieht von Verkehrsunfall auf Rewe-Parkplatz

Am Donnerstagabend hat in Landsberg eine bisher unbekannte Person einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde auf dem Rewe-Parkplatz in der Breslauer-Straße ein weißer VW Passat zwischen 18.50 und 19.30 Uhr angefahren. Erste Zeugenaussagen sprechen von einem roten Tatfahrzeug. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin entfernten sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Landsberg unter 08191/9320 zu wenden. (AZ)

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rewe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis