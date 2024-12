Unfallflucht in der Tiefgarage des Landsberger Lechlandcenters

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagvormittag in der Tiefgarage des Lechlandcenters in Landsberg ereignet hat. Die Tatzeit war zwischen 11.30 und 12.30 Uhr.

Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mann aus dem südlichen Landkreis nach seinem Einkauf an der hinteren rechten Türe seines in der Tiefgarage geparkten Hyundai eine frische Beschädigung (Delle, Kratzer) fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich nicht um den von ihm angerichteten Schaden gekümmert und war einfach davongefahren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)